●大豊建 [東証Ｓ] 3月31日現在の株主を対象に1→5の株式分割を実施。最低投資金額は現在の5分の1に低下する。 ●保土谷 [東証Ｐ] 3月31日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。 ●ＳＴＧ [東証Ｇ] 3月31日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。 ［2025年2月13日］ 株探ニュース