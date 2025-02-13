13日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比70円安の3万9370円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値3万9461.47円に対しては91.47円安。出来高は2570枚となっている。 TOPIX先物期近は2766ポイントと前日比3ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.41ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 39