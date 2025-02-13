13日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝153円98銭前後と、午後5時時点に比べ29銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝160円47銭前後と33銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース