サムティホールディングスは、今回3月18日(火)、19日(水)に開催される「MLB(TM) WORLD TOUR(TM) TOKYO SERIES 2025 Presented by Guggenheim」に協賛。 サムティ MLB(TM) TOKYO SERIES 開幕戦ご招待キャンペーン  ＜応募期間＞2025年2月13日(木)9:00〜2025年2月27日(木)23:59＜応募方法＞(1)サムティグループ公式LINEアカウント「@974spwfq」を友だち登録(2)LINEアカウント内のバナーから必要事項を入力し応募完