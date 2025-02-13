■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値＜外為市場＞ ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円 午後５時現在 154.28／154.29 1.0425／1.0426 160.84／160.86 ＮＹ午後５時 154.41／154.43 1.0382／1.0383 160.32／160.35 午後５時のドル／円は、前日ＮＹ午後５時と比べて小安い１５４円前半