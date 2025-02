Appleは2023年11月、X(旧Twitter)のオーナーであるイーロン・マスク氏が反ユダヤ主義的な投稿に同調するコメントをしたことを受け、Xへの広告出稿を取りやめました。ところが2025年2月には、Appleが約1年以上の時を経てXでの広告出稿を再開したことが報じられています。Apple Resumes Advertising on X - MacRumorshttps://www.macrumors.com/2025/02/12/apple-resumes-advertising-on-x/Apple is once again advertising on X aft