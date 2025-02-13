鋳物ほうろうクックウェアブランド ストウブは2025年2月27日(木)より、新色「ソルベローズ」の鋳物ほうろうクックウェアを発売します。 ストウブ「クックウェア」 ツヴィリング J.A. ヘンケルス ジャパンの鋳物ほうろうクックウェアブランド ストウブは2025年2月27日(木)より、新色「ソルベローズ」の鋳物ほうろうクックウェアを発売。フランス語で「ソルベ」はシャーベット、「ローズ」はピンクをあらわす言葉。試作に