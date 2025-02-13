お笑いコンビ・さらば青春の光とニューヨークがMCを務めるABEMAのドキュメントバラエティ番組『愛のハイエナ』の新シリーズ『愛のハイエナ season3』#5が11日放送。#5では、恋愛新企画“借金を抱えて恋に踏み出せない男”6名と“お金がありすぎて本当の恋ができない女”4名が真実の愛を求め合うリアリティーショー「シャッキング・ラブ〜借金男と金持ち女〜」がスタート。スタジオゲストには柏木由紀と神田うのが登場し、当企画