東京都教育委員会は2月13日、東京都立高等学校の入学者選抜の最終志願状況を発表しました。【画像で見る】東京都立高校の全日制普通科全校の最終志願倍率を一覧で紹介都教委によると、全日制普通科では、募集人員23,999人に対し、志願者数が32,177人で、倍率は1.34倍となっています。また、全日制全体では、募集人員30,078人に対し、志願者数が38,718人で、倍率は1.29倍です。都が指定している「進学指導重点校」の志願倍率は、