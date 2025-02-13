友人宅の駐車場で野良猫を保護したら…宇宙一のかまってちゃんだった⁉『愛されたがりの白猫ミコさん』を無料で読む飼い主が仕事中でも電話中でも、どの瞬間も愛されたくて仕方ない白猫のミコさん。対する飼い主もミコさんも溺愛し、相思相愛の幸せな日々を過ごしています。大切な仕事机やパソコンに乗られたり、人間の食事を狙ってきたりと少し困る瞬間もあるけれど、ミコさんは飼い主にとってなくてはならない愛しい