スターフライヤーは、国際線全路線の運休期間を10月25日まで延長した。名古屋/中部・北九州〜台北/桃園線の国際線2路線をいずれも1日1便運航していた。両路線ともに、新型コロナウイルスの影響で、2020年3月11日から運休を継続している。