【MODEROID ゴッドマジンガー】 10月 発売予定 価格：5,900円 グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID ゴッドマジンガー」を10月に発売する。価格は5,900円。 アニメ「ゴッドマジンガー」に登場する巨神「ゴッドマジンガー」がMODEROIDシリーズで立体化。劇中のデザイン再現はもちろん、各部のスライド＆