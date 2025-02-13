天皇、皇后両陛下は１３日、長崎県対馬市の通所介護施設「デイサービスセンターあすか園」を皇居・御所からオンラインで訪問された。９月の「敬老の日」にちなんだ恒例の施設訪問で、オンラインを活用して離島の人々と交流された。両陛下は、高齢者の男女がテーブルで卓球を楽しむ様子を見学。天皇陛下は画面の先の人々に、「皆さん、とても楽しそうでいいですね」と声をかけられていた。