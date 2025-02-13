女子サッカーWEリーグのサンフレッチェ広島レジーナに入団する作陽学園高校の石田ひなは選手が高校で入団会見を行いました。ほかにも3人の選手がなでしこリーグのチームに入団します。 【写真を見る】作陽学園高校サッカー部女子からWEリーグ・なでしこリーグに高校で入団会見【岡山】 きょう（13日）作陽学園高校で会見が行われ、サンフレッチェ入団への意気込みを語りまし