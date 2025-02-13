パナソニックグループ労働組合連合会（組合員約9万2千人）は13日、2025年春闘でベースアップ（ベア）に当たる賃金改善として月額1万7千円を求める要求書をパナソニックホールディングス（HD）に提出した。ベアの要求は12年連続で、要求額は過去最高。パナ労連の福沢邦治中央執行委員長は大阪府門真市で記者会見し「実質賃金はマイナスとなり、好転できていない。生活が良くなったという実感は少なく、昨年以上の要求を掲げた」