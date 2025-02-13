米教育省と中小企業庁の仮採用職員に対する大量解雇が始まった/Tierney L. Cross/Getty Images（ＣＮＮ）米連邦政府の規模縮小を掲げるトランプ政権の下、教育省と中小企業庁で仮採用の職員の大量解雇が始まった。職員や労働組合の情報筋が１２日、ＣＮＮに語った。トランプ氏と起業家イーロン・マスク氏率いる「政府効率化省（ＤＯＧＥ）」は政府職員の大幅削減を目指しているが、大量解雇に踏み切ったのは初めて。これまでのケー