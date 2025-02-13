ＤｅＮＡは１３日、三森大貴内野手（２５）と坂本裕哉投手（２７）が故障し、１５日から鹿児島・奄美のＢ班キャンプに合流すると発表した。２人は今キャンプ初の故障者となった。三森は１１日の練習試合・中日戦（北谷）後に左ふくらはぎにはりを訴え、１２日に浦添市内の病院を受診。腓腹筋内側頭肉離れと診断された。坂本は１１日の練習時に右内転筋にはりを訴え、１２日に浦添市内の病院を受診。短内転筋肉離れと診断された