東京時間17:50現在 香港ハンセン指数 21814.37（-43.55-0.20%） 中国上海総合指数 3332.48（-13.90-0.42%） 台湾加権指数 23399.41（+109.66+0.47%） 韓国総合株価指数 2583.17（+34.78+1.36%） 豪ＡＳＸ２００指数 8539.95（+4.69+0.05%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76335.63（+164.55+0.22%） １３日のアジア株は、まちまち。トランプ米大統領とロシアのプーチン大統領が