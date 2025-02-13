ユーロ圏１０年債利回り格差 仏７４ｂｐに縮小 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:18時点）（%） ドイツ2.47 フランス3.213（+74） イタリア3.538（+107） スペイン3.084（+61） オランダ2.658（+19） ギリシャ3.307（+84） ポルトガル2.901（+43） ベルギー3.029（+56） オーストリア2.813（+34） アイルランド2.758