コメの価格高騰が続く中、農水省は14日に備蓄米をどれだけ放出するかなどの概要を発表します。では、値段は下がるのでしょうか。 【写真を見る】コシヒカリ10キロが7539円 去年の約1.5倍に価格高騰 政府の備蓄米放出でコメの値段はどうなる？ 13日、愛知県瀬戸市にある「新鮮市場いせや」。このスーパーでは長引く価格高騰で、仕入れるコメの種類を半分に減らしました。現在、店頭で売られている三重県産のコシヒカ