日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯3万8500円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 239( 239) 楽天証券 150( 150) SBI証券 223( 103) 松井証券42(42) バ&#12