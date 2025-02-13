日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯3万8500円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 740( 640) 楽天証券 277( 277) SBI証券 397( 135) 野村証券 106( 106) モルガ