日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万500円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 511( 511) みずほ証券 350( 350) 広田証券 320( 320) SBI証券 561( 2