突然の発表にファンは落胆している――。《2025年3月31日をもちまして、KAT-TUNを解散することをご報告いたします》2月12日、人気アイドルグループ・KAT-TUNの解散を、所属事務所が公式サイトで発表した。「KAT-TUNは、2001年に亀梨和也さん、赤西仁さん、田口淳之介さん、田中聖（こうき）さん、上田竜也さん、中丸雄一さんの6名で結成され、それぞれの苗字のイニシャルをつなげたグループ名がつけられました。旧ジャニーズ