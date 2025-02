黒夢が2月11日、神奈川・ぴあアリーナMMに熱狂の渦を生んだ。復活劇の舞台となった2月9日の東京ガーデンシアター<CORKSCREW A GO GO! SAINT MY FAKE STAR>の追加公演にあたるこの夜は、清春デビュー30周年イヤーの正真正銘のファイナルだ。◆<CORKSCREW A GO GO! SAINT MY FAKE STAR> 画像16点2月9日は黒夢のメジャーデビュー記念日。2024年3月から約1年をかけて開催された60本の30周年記念ツアー<清春 debut 30th anniversar