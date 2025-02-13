「アジア大会・フィギュアスケート」（１３日、ハルビン）女子フリーは世界選手権（３月、米ボストン）で４連覇がかかる坂本花織（シスメックス）が１３６・８７点で、合計２１１・９０点の２位に終わった。前日のショートプログラム（ＳＰ）で首位に立ったが、韓国選手に逆転された。ＳＰ３位の吉田陽菜（木下アカデミー）は合計２０５・２０で３位だった。