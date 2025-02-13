2月16日(日)に開催される「熊本城マラソン2025」。13年前の約束を果たすため、母と息子が完走に挑みます。 【写真を見る】「もう2度と大会に出ない！」あの日からマラソン歴13年背中押した息子と母が“約束”を叶える日【熊本城マラソン2025】 マラソンを前にトレーニングに励む石本美紀さん（53）と息子の悠大（22）さん。今回初めて「親子」で熊本城マラソに出場します。 石本悠大さん「母が第1回の熊本城マラソンに