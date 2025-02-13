コンセプトカフェ「なでしこ」が令和7年1月27日をもって、現在の店舗を閉店しました。 なでしこ そして、愛知県名古屋市中区大須2丁目32-7 現代ハウス大須2階に移転します。 コンセプトカフェ「なでしこ」が令和7年1月27日をもって、現在の店舗を閉店。そして、愛知県名古屋市中区大須2丁目32-7 現代ハウス大須2階に移転します 閉店に至った理由について 閉店の主な理由は、長年の運営を通じ