明治学院大学は、『文系学部生への「AI・データサイエンス教育」導入〜オンライン4,000人への挑戦〜』をテーマにしたセミナーを、2025年3月7日(金)にオンラインウェビナーにて開催します。 明治学院大学「AI・データサイエンス教育プログラム」セミナー  明治学院大学は、『文系学部生への「AI・データサイエンス教育」導入〜オンライン4,000人への挑戦〜』をテーマにしたセミナーを、2025年3月7日(金)にオンライン