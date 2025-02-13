俳優の川口春奈が主演を務める日本テレビ系土ドラ10『アンサンブル』（毎週土曜後10：00）の公式インスタグラムが13日に更新され、田中圭（40）と花門俐娃（5）の“親子ショット”が公開された。【写真あり】若かりし日！宇井（田中圭）の仲良し親子ショット同作は、恋愛トラブルを多く扱う人気弁護士で現実主義の小山瀬奈（川口）と新人弁護士で理想主義の真戸原優（松村北斗）が、恋愛トラブル裁判を通して互いを理解して