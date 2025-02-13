2月12日、STARTOENTERTAINMENTが人気アイドルグループ「KAT-TUN」の解散を発表した。メンバーの亀梨和也（38）は解散と同時にSTARTO社を退社。同メンバーの上田竜也（41）と中丸雄一（41）は契約を継続する。【画像】田中が大量に送り付けていた自慰動画デビュー当初は6人組の超人気アイドルだったKAT-TUN。しかし近年は、田口淳之介（39）の大麻取締法違反、田中聖（39）の逮捕騒動など、元メンバーのスキャンダルが相次い