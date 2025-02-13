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紗倉まな　体調不良で14日開催予定のイベント延期 SNSで理由説明も

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 紗倉まなが体調不良のため14日のイベントを延期することを13日に発表した
  • 「卓上カレンダーオンラインサイン会」が延期となったことに言及
  • 「現在もまだ声が復活しておらず、、、」と現在の症状を明かした
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