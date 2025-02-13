備前市／吉村武司 市長 備前市が備前焼作家らで作る団体に対し、活動拠点にしている市の施設から立ち退くよう求めていることについてです。団体が立ち退きの要請に応じない中、市は施設を改修するための費用を新年度の当初予算案に盛り込みました。 備前市の備前焼伝統産業会館は市が所有する施設で、備前焼作家らで作る団体「岡山県備前焼陶友会」が一部のスペースを作品の展示・販売場所や事務所として使っていま