三陽工業は、「KRP三陽工業＆RS-ITOH」として、10年目の節目を迎える2025年シーズンにおいて、全日本ロードレース選手権JSB1000クラスおよびST1000クラスに参戦します。 三陽工業「KRP三陽工業＆RS-ITOH」  三陽工業は、「KRP三陽工業＆RS-ITOH」として、10年目の節目を迎える2025年シーズンにおいて、全日本ロードレース選手権JSB1000クラスおよびST1000クラスに参戦。2025年は、国内外で活躍する新庄 雅浩 選手と