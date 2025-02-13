国の許可なく金をもらって運送業務を行う、いわゆる「白トラ」行為をしたとして、産廃業者の社長ら4人が逮捕されました。【映像】逮捕された容疑者ら産廃業者社長の金井亮介容疑者（52）や島義隆容疑者（61）、小松光伸容疑者（52）ら4人は2024年、無許可で道路資材のアスファルトなどを有償で運送する「白トラ」行為をした疑いがもたれています。警視庁によりますと、小松容疑者が経営する会社は、運搬などに関する国の許可