「リーベルホテル大阪」では、1F「Cafe & Bar LIBER」にて2025年5月31日(土)まで、鳥取和牛の炭火焼ステーキと春を感じる旬の食材が堪能できるディナーコースを販売します。 リーベルホテル大阪「春を感じる旬の食材×鳥取和牛炭火焼ステーキディナーコース」  「リーベルホテル大阪」では、1F「Cafe & Bar LIBER」にて2025年5月31日(土)まで、鳥取和牛の炭火焼ステーキと春を感じる旬の食材が堪能できるデ