徳島県によりますと、2月3日から8日までの一週間に、徳島県指定37の医療機関で確認された新型コロナウイルスの感染者は、前の週より73人少ない223人でした。1医療機関当たりの平均は6.03人で、2週連続の減少となりましたが、徳島県が独自に定めた注意喚起メッセージは「注意」のままです。一方、インフルエンザは、徳島県指定37の医療機関で前の週より117人少ない99人の感染が確認され、1医療機関当たりの平均は2.68人となっ