百貨店とリユース事業者がタッグ。名古屋を皮切りに、全国の商業施設にブランド品の買い取り専門店を出店します。 【写真を見る】コメ兵が百貨店とタッグ 新会社「JFR＆KOMEHYO PARTNERS」7月には松坂屋名古屋店・大丸東京店に 松坂屋やパルコなどを運営する、J.フロント リテイリングと、リユース事業者のコメ兵は3月3日に新会社「JFR＆KOMEHYO PARTNERS」を立ち上げます。 新会社は松坂屋や大丸、パルコにブラン