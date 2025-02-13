¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/13¡Û»°Âð¾§´ÆÆÄ¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè79²óËèÆü±Ç²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë Â£Äè¼°¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£±Ç²è¡ÖÌëÌÀ¤±¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡×¤ÇÆüËÜ±Ç²èÂç¾Þ¡¢´ÆÆÄ¾Þ¡¢TSUTAYA DISCAS±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¾Þ¡ÊÆüËÜ±Ç²èÉôÌç¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë3´§¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾åÇòÀÐË¨²»¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¤ÎÈ±¤òÀÚ¤ë¾×·â¥·¡¼¥ó¢¡¡ÖÌëÌÀ¤±¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡×3´§¼õ¾Þ¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥È¥ó¤ÏÅÏ¤µ¤ì¤¿¡×¤Ç2019Ç¯ËÜ²°Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿À¥Èø¤Þ¤¤¤³»á¤Î¸¶ºî¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿ËÜºî¡£·î