MLB・カブスの今永昇太投手は日本時間13日、アリゾナ州メサの球団施設でキャンプ4日目を迎え、ブルペンで初めて投球練習を行いました。直球、スライダー、スプリット、チェンジアップなど全球種を投げ込み合計49球。「初めての屋外だったので、環境の確認と思い出す作業というのをうまくできた」と振り返りました。来月18日と19日に東京ドームで行われるドジャースとの開幕シリーズで登板することを明言されている今永投手。この日