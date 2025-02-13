■宮脇靖知キャスターリポート「中華料理のお店ですが、皆さんが召し上がっているのは動物性のものを一切含まないヴィーガン料理です」広島市内で行われたのは「食の多様化セミナー」。広島を訪れる外国人が急増する中、食の多様性に対応できる店を増やすのが目的で、観光業に携わる人や通訳ガイドらが参加しました。主催者によると、広島市を訪れる外国人は年間１８０万人で、その１割にあたる１８万人が