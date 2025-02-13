13日午後6時5分ごろ、兵庫県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は兵庫県南西部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは2.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、兵庫県の加西市、多可町、姫路市、それに宍粟市です。【各地の震度詳細】■震度1□兵庫県加西市多可町姫路市宍粟市気象庁の発