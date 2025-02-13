岡山県庁岡山・北区内山下 2024年5月、岡山県精神科医療センターでサイバー攻撃によって最大で約4万人分の患者の個人情報が流出した問題です。センターは13日、インターネットとセンターのネットワークをつなぐ装置に安易なパスワードを使っていたことなどが原因だったと明らかにしました。 岡山県精神科医療センターは2024年5月、ランサムウェアによるサイバー攻