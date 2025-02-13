日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月13日のTOPIX先物期近（2025年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万3983枚だった。 ◯2025年3月限（特別清算日：3月14日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 23983( 21507) ソシエテジェネラル証券 15161( 14672) バークレイズ証券6525(65