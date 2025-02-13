格闘技大会「BreakingDown」COOで、実業家・溝口勇児氏（40）が13日に自身のX（旧ツイッター）を更新。あの炎上系ユーチューバーに怒りの警告をした。ユーチューバー・シバターはこれまでに多くの「BreakingDown」に関する批判動画をアップし続けている。12日も新規動画が投稿されたが、溝口氏は「あんな言ってることがコロコロ変わる奴の言葉を信じてしまうやつもいるんだな」と言及。「本当は事業だけに集中したいから面