第５回中国国際輸入博覧会（輸入博）のカール・ツァイスのブースで顕微鏡を体験する来場者。（２０２２年１１月５日撮影、上海＝新華社記者／張可任）【新華社上海2月13日】ドイツの光学機器大手ツァイスグループはこのほど、2025年に上海市浦東新区の土地を取得し、中華圏本部総合パークを建設する計画を明らかにした。敷地面積は4ヘクタール、投資額は6億元（1元＝約21円）を超える見通し。ツァイス中華圏の謝磊（しゃ・ら