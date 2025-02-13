ウクライナでの戦闘の終結に向けてアメリカとロシアが交渉の開始で合意したことなどをめぐり、石破首相は国会で、平和の実現に向け国際社会と連携していく考えを強調しました。石破首相「ウクライナにおきます公正かつ永続的な平和の1日も早い実現に向けて、引き続き（アメリカ）合衆国をはじめとした国際社会と緊密に連携をして取り組んでいく」国民民主党の深作議員は、ウクライナ情勢をめぐり「積極的に和平プロセスに関与し平