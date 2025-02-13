１３日の香港マーケットは、主要８３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４３．５５ポイント（０．２０％）安の２１８１４．３７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が５５．４５ポイント（０．６９％）安の８００２．６３ポイントと反落した。売買代金は３７９４億４８４０万香港ドルに拡大（１２日は２８７１億６２７０万香港ドル）。２０２４年１０月９日以来の高水準に膨らんだ。利食い売りが