ボートレース尼崎の名物レース「インプールをぶち破れ！まくってちょ〜うだい！！」が14日に開幕する。今節は尼崎初登場が3人いる。鈴木唯央、木山大聖、そして青木蓮（24＝埼玉）だ。今大会の“キモ”とも言える昨年の捲り本数は藤山翔大（28本）、松下一也（24本）に続く16本の青木。大みそかの戸田では2コース捲りを決めて通算2回目の優勝を飾った。コンビを組む21号機は「ちょっと重かったけど」と前置きしながら「気