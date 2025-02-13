神奈川の名所、６・２キロにわたって約７００本の桜が咲き誇る「はだの桜みち」＝２０２４年４月５日、秦野市今泉民間気象会社のウェザーニューズ（千葉市美浜区）は１３日、今季３回目となる桜（ソメイヨシノ）の開花予想を発表した。東京と福岡、高知で全国に先駆けて３月２１日に開花し、２２日に横浜と長崎、熊本、広島が続くと見込んでいる。同社によると、関東甲信は平年並みまたは平年より早くなると予想。昨年